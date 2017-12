L'Etat islamique revendique les attentats à Saint-Pétersbourg et au Caire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mondial-2018: la dernière chance pour Messi et Ronaldo

Mondial-2018: la dernière chance pour Messi et Ronaldo

En savoir plus

L'attaque a fait neuf morts mais, selon la police, l'assaillant n'a pas été tué : il a été blessé et arrêté.

Dans un second communiqué, l'EI a revendiqué l'attaque perpétrée vendredi contre une église copte dans la banlieue sud du Caire. "Un groupe de combattants dépendant de l'Etat islamique a mené l'attaque contre l'église Saint-Mina. (...) Un des membres de ce groupe de soldats du califat est tombé en martyr dans l'opération qui s'est soldée par la mort de (...) membres des croisés et de la police", indique le communiqué.

Dans le premier, Daesh indique que "l'attaque qui a visé un centre commercial à Saint-Pétersbourg avant-hier (mercredi) a été menée par un groupe dépendant de l'Etat islamique", indique le communiqué. L’explosion dans un supermarché a fait 13 blessés selon le dernier bilan et avait été qualifiée "d’acte terroriste" par Vladimir Poutine, jeudi. La Russie est une cible importante pour l'EI et la branche syrienne d'Al-Qaïda, depuis le début de son intervention militaire en Syrie, le 30 septembre 2015.

Le groupe terroriste Etat islamique a beau avoir perdu son territoire en Irak et en Syrie, il continue à poser un danger. Pour preuve, deux attaques ont été menées cette semaine, revendiquées ce vendredi dans des communiqués diffusés par son organe de propagande Amaq.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres