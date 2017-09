L'Etat islamique publie un enregistrement supposé d'Abou Bakr al-Baghdadi

Son dernier message remontait à novembre 2016. L'Etat islamique a diffusé un enregistrement sonore de 46 minutes, attribué à Abou Bakr al-Baghdadi, le fondateur et leader charismatique de l'Etat islamique. Il appelle les combattants à "résister" malgré les reculs du groupe djihadiste en Irak et en Syrie. "Les chefs de l[l'EI] et ses soldats se sont rendu compte que, pour obtenir la grâce de Dieu et la victoire, il faut faire preuve de patience et résister face aux infidèles quelles que soient leurs alliances" explique, selon une retranscription de France 24.

S'il s'en prend évidement aux nations occidentales, Etats-Unis en tête, ses cibles sont avant tous les pays de la région : La Turquie, l'Arabie saoudite ou encore les rebelles syriens.

Baghdadi fait l'éloge des jihadistes de l'#EI à #Mossoul malgré la puissance de feu et les armes utilisées par la coalition — Wassim Nasr (@SimNasr) 28 septembre 2017

Les Etats-Unis procèdent à une vérification de l'authenticité de l'auteur du message, bien que la piste al-Baghdadi soit la plus probable. Le chef terroriste a pourtant été maintes fois annoncé mort. En juin dernier, la Russie estimait l'avoir probablement tué dans un bombardement aérien.