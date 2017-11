L'Etat islamique ne contrôle plus aucune ville en Syrie

L'Etat islamique n'est pas encore sur le point de disparaitre mais il ne contrôle plus aucune ville sur le territoire syrien. Après la chute de Raqqa, les terroristes ont été chassés de Boukamal, dans l'est du pays. "La libération de Boukamal revêt une grande importance, car elle représente l'échec du projet du groupe terroriste EI dans la région", a souligné l'armée syrienne dans un communiqué.

Si Damas et ses alliés s'attendaient à une lutte âpre, les combats ne se sont, finalement, pas éternisés. Ainsi les djihadistes ne contrôlent plus aucune ville en Syrie ni en Irak. Mais ils restent présents dans la vaste zone désertique commune aux deux pays.

Les djihadistes sont loin d'être sans défenses, dans ce no man's land. "L’EI a stocké dans le désert, au fil des années, d’importantes quantités d’armes, de munitions et d’explosifs, ainsi que des vivres et de l’eau. Il s’est préparé pour une longue guerre d’usure" souligne ainsi à RFI Elias Farhat, ancien général de l’armée libanaise et expert des questions du Moyen-Orient. C'est désormais une guérilla que Daesh pourrait lancer.