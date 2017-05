L'Etat Islamique développerait un explosif plus difficilement détectable à l'aéroport

Le témoignage est venu des autorités américaines après examen des preuves laissées derrière par le groupe Etat Islamique en Irak. Le groupe terroriste serait en train de développer une nouvelle arme, un explosif dissimulable dans les batteries des ordinateurs portables, beaucoup plus difficile alors à détecter aux contrôles et scanners à l'aéroport.

Selon la chaîne CBS, c'est après avoir reconquis la partie Est de Mossoul que les forces spéciales irakiennes ont découvert des preuves et théorisé le fait que les terroristes avaient utilisé les locaux de l'université locale ainsi que ses ressources pour développer cette nouvelle arme.

Les tests, eux, auraient été conduits directement à l'aéroport local, également tombé aux mains des djihadistes en 2014.

Pour éviter que les preuves ne tombent dans des mains ennemies, le groupe Etat Islamique appliquait et continue d'appliquer la politique de la terre brulée au fur et à mesure que les djihadistes enchaînent les défaites militaires. C'est donc au milieu des décombres et des cendres que ces nouvelles découvertes ont eu lieu.

L'interdiction des ordinateurs et tablettes dans en cabine pour les pays à destination des Etats-Unis et en provenance de plusieurs pays jugés "à risques", sera possiblement étendue à l'Europe et à d'autres régions du monde pour prévenir un nouvel attentat. Le projet est actuellement à l'étude.