L'Etat islamique aurait brûlé vif un imam qui avait évoqué la mort présumée d'Al-Baghdadi

Un récit terrifiant. Selon un article du Dailymail, Abu Qutaiba, un responsable et prêcheur de l'Etat islamique a été éliminé par des militants de sa propre organisation. Sa faute : avoir accidentellement suggéré lors d'un sermon du vendredi que le leader du groupe, Abu Bakr al-Baghdadi était bel et bien mort. Lors d'une prière, l'imam aurait fondu en larmes et murmuré des mots évoquant son décès.

D'après le site internet britannique qui cite une source locale irakienne, l'homme aurait été alors brulé vif dans un des fiefs de l'organisation, une ville du nom de Tal Afar, située 70 km environ à l'ouest de Mossoul. L'Etat islamique l'aurait condamné pour "sédition".

Toujours selon le DailyMail, le groupe terroriste a ordonné que chaque personne qui mentionnerait la mort du leader serait désormais puni par 50 coups de fouet. La dernière apparition de Baghdadi date de juin 2014. La Russie a affirmé il y a quelques semaines qu'il est très probable que le leader terroriste ait été tué lors d'un raid aérien, le 28 mai dernier. L'information est toujours en cours de vérification.