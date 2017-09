L'Etat donne un coup de pouce aux familles monoparentales modestes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ce sera une augmentation de plus de 130 euros pour certaines familles, pour aller à un global de 600 euros d'aide données à ces familles monoparentales. (C'est) plus 138 euros par mois pour accéder à une garde d'enfant pour ces familles en grande difficulté", a détaillé Agnès Buzyn.

"Aujourd'hui il y a trois millions d'enfants par mois qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup d'entre eux vivent dans des familles monoparentales", a déclaré sur BFMTV la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En expliquant que ces familles ont des difficultés d'accès aux crèches et de ce fait, parfois aussi, au travail, elle a annoncé "une augmentation de 30% de l'allocation qui est donnée à ces familles pour accéder à la garde".

