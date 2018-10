L'Etat condamné pour les "conditions indignes" dans les camps de harkis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"La responsabilité pour faute de l'État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à l'intéressé entre sa naissance en 1963" dans le camp de Rivesaltes (dans les Pyrénées-Orientales) "et son départ du camp de Bias en 1975" a expliqué l'institution qui condamne la France à indemniser le plaignant à hauteur de 15 000 euros "en réparation des préjudices matériels et moraux". Il relève que les conditions de vie dans lesquelles a vécu le plaignant "ont entraîné des séquelles, pour le requérant, qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social, elles ont aussi fait obstacle à son apprentissage du français".

Le Conseil d'Etat a pour la première fois condamné l'Etat français à indemniser un fils de harki pour les conditions de vie "indignes" qui lui ont été réservées en France. La plus haute juridiction administrative du pays officialise là une première condamnation et indemnisation pour les supplétifs de l'armée française en Algérie arrivés en France.

