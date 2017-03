État civil : la Cour de cassation doit se prononcer sur la reconnaissance du "sexe neutre"

Après avoir vu sa requête validée en première instance à Tours (Indre-et-Loire) puis cassée en appel à Orléans (Loiret), un français "intersexe" de 65 ans qui souhaite voir figurer la mention "sexe neutre" sur son état civil a saisi ce mardi la Cour de cassation. En appel, la justice avait estimé que cela "reviendrait à reconnaître, sous couvert d’une simple rectification d’état civil, l’existence d’une autre catégorie sexuelle".

>>>> À lire aussi : Reconnaissance du “sexe neutre” : la brèche dans la distinction masculin féminin dans laquelle les tenants de la théorie du genre risquent de se ruer

"Quand je me regarde nu dans un miroir, le matin ou le soir, je vois bien que je n’appartiens pas au monde des hommes ni à celui des femmes", a confié le requérant à l'AFP, se disant persuadé que "l’être humain existe au-delà de son sexe, qui n’est qu’une petite partie de sa physiologie".

Cette démarche, "c’est pour me sentir bien à l’intérieur de moi-même, pour me sentir en harmonie avec la société, pour être reconnu comme ce que je suis", poursuit le sexagénaire, marié et père d’un enfant adopté avec sa femme.

La Cour de cassation devra faire connaître sa décision le 4 mai.