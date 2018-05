ETA annonce la dissolution de "toutes ses structures"

Une page se tourne au Pays basque. Dans une lettre datée du 16 avril, le groupe séparatiste basque ETA dit avoir "totalement dissous toutes ses structures" et "considère son initiative politique terminée". Cette missive a été dévoilée par le journal El Diario Vasco en cette journée historique du mercredi 2 mai 2018. L'ETA souhaite ainsi "mettre fin à son cycle historique et sa fonction, et mettre fin à son parcours".

L'annonce définitive pourrait être actée ce jeudi dans le cadre d'une vidéo transmise à la BBC. Le 20 avril, l'organisation indépendantiste avait demandé pardon pour le "mal" qu'elle avait causé dans le cadre de son combat.

Cette annonce historique intervient après près de cinquante années de lutte armée pour l'indépendance du Pays basque. Les actions menées par l'ETA ont coûté la vie à 850 personnes.

L'ETA ("Euskadi Ta Askatasuna") avait déclaré un cessez-le-feu en 2011. Le groupe avait entamé un processus de désarmement en avril 2017. Une "conférence internationale" pour le processus de paix au Pays basque va être organisée le 4 mai 2018 à Cambo-les-Bains, près des villes de Bayonne et Biarritz.