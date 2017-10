Estrosi critiquent les dirigeants de droite "de plus en plus radicalisés"

Les réactions politiques de la matinée :

Christian Estrosi (Public Sénat) : Le maire de Nice ne cache pas son aversion pour la ligne dure qui se dessine chez les Républicains. "Ceux qui prétendent encore représenter la droite me paraissent de plus en plus radicalisés" tranche-t-il, sans nommer directement Laurent Wauquiez.

Franck Riester (Sud Radio) : Menacé d'exclusion pour son rapprochement au camp Macron, Franck Riester est aussi très critique envers les LR. "On verra bien ce que sera la décision du bureau politique mais j'assumerai et je prendrai les responsabilités qui devront être les miennes, y compris peut-être la création d'un nouveau parti de droite."

Laurent Wauquiez (RTL): De son côté, Laurent Wauquiez est revenu sur le renvoi du préfet du Rhône.

"On fait sauter un préfet pour éviter qu'un ministre assume (...) Quand un étranger est en situation irrégulière sur le sol français, il n'est quasiment jamais reconduit à la frontière. Je préfèrerais qu'on se pose ces questions plutôt que de chercher un bouc-émissaire, une victime expiatoire."