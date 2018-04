"Il s’est fait tuer pour que je vive" : l'otage sauvée par Arnaud Beltrame vit bouleversée et recluse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Il a donné sa vie pour moi, il s’est fait tuer pour que je vive", avait-elle confié à son entourage sur le parking du Super U, en marge de la minute de silence tenue en hommage aux quatre victimes du terroriste. Depuis, plus rien, écrit le JDD. Elle fait actuellement l’objet d’un "important suivi psychologique".

"Pour le moment, elle reste très affectée et ne souhaite voir personne", témoigne Marc Dormières, le maire de la petite commune de Puichéric où elle réside.

