Essonne : la diffusion d'appel "à une purge" contre les forces de l'ordre à Halloween indigne

Ce lundi après-midi, un Grenoblois a posté une vidéo dans laquelle il affirme être à l'origine de ce qui n'était à la base pour lui qu'une simple blague. Son message aurait été repris et il aurait été dépassé par les événements. Il a été placé en garde à vue pour "provocations à la violence contre les forces de l'ordre".

C'est sur le système de messagerie instantanée Whatsapp que le DDSP Jean-François Papineau a découvert dimanche 28 octobre l'existence et la diffusion de messages appelant à une "purge". Il a déclaré : "Je dépose plainte en tant que DDSP pour 'provocation à la violence' auprès du procureur d’Evry. D’autre part une grande vigilance sera exercée pour le cas où des individus seraient tentés de répondre à cet appel" et a ajouté qu'un fait de violence constaté à Corbeil pourrait être directement lié à cet appel diffusé sur Whatsapp.

