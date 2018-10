Essais nucléaires français en Polynésie : une plainte déposée pour crimes contre l'humanité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tennis: Del Potro chute et abandonne à Shanghaï

Israël : le mariage entre un acteur juif et une présentatrice arabe déchaîne les passions

Report d´audience pour Ayuk Tabe et ses compagnons leaders sécessionnistes au Cameroun

En savoir plus

Il ajoute : "Pour nous, les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais, ils nous ont été imposés avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions". Selon ses déclarations, un "dialogue responsable" a été recherché avec "l'autorité administrative" depuis 2013, mais les appels à venir à la table des discussions ont été "ignorés et méprisés".

"C'est avec un grand sentiment du devoir et de détermination que le 2 octobre nous avons déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres