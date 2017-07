Espagne : un homme attaque au couteau un policier en criant "Allah Akbar"

Grosse frayeur en Espagne. Ce mardi matin, aux alentours de 7h30, un homme a attaqué un policier dans l'enclave de Melilla en criant " Allak Akbar ". Selon les premiers éléments de l'affaire rapportés par un porte-parole de la police, l'homme serait de nationalité marocaine. Il aurait franchi la frontière de l'enclave espagnole au Maroc en courant et en criant "Allahou akbar" avant de blesser légèrement un policier avec un couteau "de grande dimension". "La police a arrêté un homme qui a attaqué avec un couteau les agents du passage frontalier de Beni Enzar", a affirmé le ministre de l'Intérieur Juan Ignacio Zoido.

"L'homme est entré en courant et en criant Allak Akbar".

Mellila, tout comme Ceuta, est une enclave espagnole sur le territoire marocain. Les deux enclaves sont régulièrement prises d'assaut par des migrants tentant de passer en Europe et sont les seules frontières physiques entre l'Europe et l'Afrique. L'Espagne est épargnée par les attaques de nature islamiste depuis 2004. Cette année-là, elle avait été visée par les attentats les plus meurtriers commis sur le sol européen: une dizaine de bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à Madrid, provoquant la mort de 191 personnes.