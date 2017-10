Espagne : le gouvernement Rajoy assure désormais la présidence de la Catalogne

Au lendemain d'une journée mouvementée, lors de laquelle avec 72 votes pour et 10 contre (et deux abstentions), le Parlement catalan a adopté la motion déclarant que la région devient un "État indépendant prenant la forme d'une République" et le Sénat espagnol a voté l'article 155 de la Constitution prévoyant une mise sous tutelle partielle de la Catalogne, les mesures validées ont été publiées au Journal officiel.

Parmi ces mesures figure la destitution du chef opérationnel de la police catalane Josep Lluis Trapero. Cela fait suite à la destitution, vendredi, du directeur administratif de la police régionale, les Mossos d'Esquadra.

D'ailleurs, d'après une note interne que Reuters a pu consulter, les Mossos d'Esquadra ont été invités à rester neutres et à ne pas prendre parti dans la crise actuelle.

En outre, le Journal officiel indique que le Premier ministre espagnol assumeles "fonctions et compétences" de la présidence de la Catalogne, fonction qu'il a délégué à la vice-première ministre, Soraya Sáenz de Santamaría. Les autres conseillers de la Généralité (l'équivalent régional des ministres) seront gérés par les membres du gouvernement de Mariano Rajoy.