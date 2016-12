Espagne : deux hommes présentés comme des "djihadistes" interpellés dans la région de Madrid

Les autorités espagnoles ont indiqué à l'AFP que deux individus suspectés d'avoir fait l'apologie du terrorisme ont été arrêtés mercredi 28 décembre près de la capitale du pays. La police précise avoir découvert lors des perquisitions plusieurs chargeurs et des dizaines de munitions.

D'après les informations de l'agence Europa Press, les chargeurs saisis sont ceux de fusils d'assaut de type AK-47. Si la police espagnole n'a pas encore confirmé cette information, un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que cinq perquisitions ont été menées mercredi matin, notamment dans un cabanon abandonné localisé au sud de Madrid.

Ces interpellations ont été effectuées dans le carde d'un renforcement des mesures de sécurité en Espagne, pour empêcher d'éventuelles attaques djihadistes. Mardi 27 décembre, la préfecture de la région de Madrid a exposé un plan visant à sécuriser le centre de la capitale pour le soir du Nouvel an, qui prévoit des contrôles individualisés et un bouclage du quartier de la Puerta del Sol, où riverains et touristes aiment célébrer le réveillon.

Depuis 2015, 175 suspects présentés comme des "djihadistes" ont été arrêtées sur le territoire espagnol d'après les autorités, qui chiffrent à seulement 200 le nombre de leur ressortissants partis combattre à l'étranger.

