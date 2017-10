Espagne : la Catalogne dénonce un "coup d'Etat" après le déclenchement de l'article 155

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, a également dénoncé dans un discours télévisé un "coup d'Etat" et une "attaque contre la démocratie". "Le Premier ministre Rajoy veut que le Parlement de Catalogne cesse d'être un parlement démocratique mais nous ne le permettrons pas", a-t-elle prévenu.

A la télévision, il a déclaré que "le peuple catalan ne peut accepter cette attaque" et qu'"imposer un gouvernement qui n'a pas été choisi par les citoyens est incompatible avec l'Etat de droit".

La Catalogne a réagi avec vigueur à la décision du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy de déclencher l'article 155 de la Constitution, qui lui permet de mettre la région, qui souhaite son indépendance, partiellement sous tutelle et de convoquer des élections anticipées dans les six mois pour trouver une issue à la crise.

