Espace : la station spatiale chinoise s'est finalement désintégrée au-dessus du Pacifique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Orange Tunisie : Les Samsung Galaxy S9 et S9+ à partir de 999 DT

Val-de-Marne: stationnement payant pour motos et scooters dans deux communes, une première en France

En savoir plus

On pouvait craindre le pire. Finalement, la station spatiale chinoise Tiangong-1 s'est désintégrée au-dessus du Pacifique sud, après une rentrée dans l'atmosphère non-contrôlée, vers 2h15 (heure de Paris.) Selon l'administration spatiale chinoise, environ 10% de l'énorme engin (soit 800 kg) ne s'est pas consommé et est tombé dans l'eau, probablement à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tahiti.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres