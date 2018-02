Un escroc russe a reçu 100.000 dollars de la CIA en leur promettant des logiciels volés et des infos compromettantes sur Donald Trump

Il a osé : un escroc russe a réussi à obtenir 100.000 dollars de la CIA en leur faisant miroiter des informations compromettantes sur Donald Trump et la récupération d'outils de piratage volés à la NSA, relate le New York Times.

L'homme avait, pour attirer les agents de la CIA, mis en ligne une offre de vente d'outils volés à l'agence de renseignement des Etats-Unis, via un réseau opaque appelé les "Shadow Brokers". Les agents américains l'ont alors contacté via une chaîne d'intermédiaire et il leur a proposé la vente de ces outils, ainsi que des documents compromettants concernant Donald Trump, contre un million de dollars. Ces documents incluaient des dossiers financiers douteux et une vidéo à caractère sexuel, dont les agents de la CIA n'étaient pas preneurs, selon le journal.

Ils souhaitaient en effet se tenir à l'écart des affaires politiques internes.

L'homme a obtenu ces 100.000 dollars en "cash", déposés dans une valise dans une chambre d'hôtel de Berlin. Il s'agissait d'un acompte. L'histoire s'est terminée le mois dernier, quand le Russe n'a pu fournir aucun des logiciels de la NSA encore tenus secrets, ni de révélations sur Donald Trump.