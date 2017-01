Éric Zemmour : enquête pour apologie du terrorisme classée sans suite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

C'est à la suite de ces déclarations que le parquet de Paris avait décidé d’ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Une avocate de victime d’attentats, Samia Maktouf, SOS Racisme et la Fédération nationale des victimes et d’accidents collectifs avaient également dénoncé ces propos auprès du procureur de la République de Paris.

En octobre 2016, Éric Zeemour a déclaré dans une interview au magazine Causeur :"Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous, expliquait M. Zemmour au magazine. Et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables." À la question s'il respectait "des gens qui roulaient en camion sur des enfants", référence à l’attentat de Nice, le journaliste répondait : "Quand des gens agissent parce qu’ils pensent que leurs morts le leur demandent, il y a quelque chose de respectable (…).

Le parquet de Paris a classé sans suite l’enquête pour apologie du terrorisme visant Éric Zemmour, ont annoncé mardi 17 janvier ses avocats. Pour cause, le parquet a jugé que l'infraction était "insuffisamment caractérisée". Les avocats du chroniqueur - Olivier Pardo et Laurence Dauxin - ont fait part dans un communiqué de leur "satisfaction" après le classement de cette procédure qui visait, selon eux, "injustement" leur client.

