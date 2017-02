Eric Woerth : "Macron, c'est un télé-évangéliste"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Intercommunales – Les dirigeants d’Eandis gagnent plus que le Premier ministre

Elevage et agriculture parient sur l'édition génétique aux USA

En savoir plus

Valérie Pécresse : "François Fillon ne peut pas porter le chapeau seul pour toutes les pratiques critiquables de la Ve République" estime la présidente de la région Ile-de-France sur RMC. "120 députés emploient un membre de leur famille, on devrait faire une enquête très large ! (…)"Qui a carrure, équipe et projet pour diriger la France aujourd'hui ? François Fillon a ces 3 atouts maîtres.'

Jean-Christophe Cambadélis : "Les électeurs qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon voient bien que l'efficacité commande de se rassembler autour de Benoît Hamon" affirme le patron du PS, qui souligne que le candidat socialiste "peut gagner et rassembler la gauche (…)"Les désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont minimes au regard de la présidentielle ! "

"Ce candidat n'est pas prêt. Les Français ne le connaissaient pas, il y a encore un an. On ne peut pas surgir ainsi sans programme."

Rama Yade : "On ne peut pas dire le matin 'la colonisation est un crime contre l'humanité' et s'en excuser le soir" affirme l'ex-ministre, sur Itélé, revenant évidement sur les propos d'Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres