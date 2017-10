Éric Woerth : Emmanuel Macron "est un transgressif"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

In fine, le député estime nécessaire la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. En outre, selon lui, "les salariés du numérique sont les galériens de l'économie". "Il n'y a rien sur ce secteur dans le Code du travail. Il faut entrer dans le nouveau monde", prévient Éric Woerth.

Mais le président LR de la Commission des finances de l'Assemblée laisse éclater sa colère surtout en abordant la question de la CSG. "On [Les Républicains, NDLR] est surtout contre l'augmentation massive de la CSG de 22,5 milliards d'euros, dont 4 milliards vont bénéficier au solde budgétaire de l'Etat en 2018. C'est considérable", fustige Eric Woerth, ajoutant que cette mesure "massacre le pouvoir d'achat des retraités".

Concernant l'immobilier, il explique que d'un côté, le gouvernement créé l'IFI et, de l'autre, il fait payer les APL par les organismes de HLM, réduisant leur capacité à rénover les logements sociaux.

"D'un côté, LREM dit vouloir augmenter l'allocation pour les handicapés et, de l'autre, le gouvernement baisse les aides à l'embauche des entreprises adaptées", a-t-il précisé.

