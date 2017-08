Eric Woerth dénonce le "néo-poujadisme" ambiant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Évidemment, le président (LR) de la commission des Finances de l'Assemblée nationale dresse un premier bilan sévère d'Emmanuel Macron. "Je constate que, pour l'heure, il n'y a rien dans les tuyaux sur des réformes de structure", juge-t-il. "Il n'y a pas de cadrage de l'action. J'en suis surpris pour un président qui paraissait organisé et qui a une vision extrêmement hiérarchique et autocentrée de la République (…) La vérité, c'est que l'exécutif n'est pas encore entré dans le dur. Rien de difficile n'a encore été fait."

Renouveau, c'est le discours à la mode depuis plusieurs mois. De quoi faire râler Eric Woerth, dans le JDD, qui s'agace des attaques contre les élus déjà installés. "Nous n'appartenons pas à deux catégories : la vieille politique ou la nouvelle politique. D'ailleurs, quand je regarde la majorité, j'ai parfois l'impression qu'ils font de la politique comme on en faisait sous l'Empire romain...", explique-t-il. "Il n'y a pas de honte à avoir sollicité plusieurs fois la confiance de ses électeurs. Ce discours, c'est du néo-poujadisme." Selon lui, se cache derrière "une volonté assez claire du président de la République d'affaiblissement du Parlement".

