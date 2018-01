Eric Woerth : "Darmanin n'est pas empêché d'exercer ses fonctions"

Toute la droite réclame la démission de Gérald Darmanin. Toute ? Non, un député de l'Oise assume une voix différente. Il s'agit d'Eric Woerth, qui connait bien la justice puisqu'il a été mis en examen deux fois en 2012 avant d'être finalement relaxé. Peut-être faut-il y voir une forme de solidarité. "Il y a une plainte, la justice est saisie. C'est à la justice de dire ce qu'il s'est passé dans une histoire qui n'a pas l'air extrêmement claire" affirme l'ancien ministre sur BFMTV. "Toute personne tant qu'elle n'est pas jugée a droit à la fameuse présomption d'innocence.

On verra ce que donnera l'enquête, mais Gérald Darmanin n'est pas empêché d'exercer ses fonctions. D'ailleurs le gouvernement lui a réitéré à plusieurs reprises sa confiance".

"On voit bien que tout le monde peut être accusé de tout. Une accusation ne vaut pas jugement," rappelle-t-il. "Cela fait des années que j'entends en politique manier l'argument de la démission, l'opposition appelle toujours à démissionner, et c'est un argument un peu léger. (...) Les conséquences sont humaines et politiques. Je suis dans l'opposition mais je ne veux pas qu'on déstabilise le gouvernement de mon pays sur de simples allégations".