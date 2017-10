Eric Ciotti : "Sens commun a sa place au sein des Républicains"

Eric Ciotti (BFMTV) : "Sens commun a fait un communiqué dénonçant cette approche et faisant une sorte de mea culpa. Dont acte" a réagi le député LR à propos de la main tendue de Sens Commun à Marion Maréchal-Le Pen. "Les militants de Sens commun ont des convictions, ils ont leur place au sein des Républicains

Manuel Valls (France 2) : "Quand on joue avec les frontières, tout est possible. On oublie qu'on vit en paix depuis soixante-dix ans !" a expliqué l'ancien Premier ministre en évoquant les troubles en Catalogne.

Benoît Hamon (Le Monde) : "J’ai connu ce supplice de l’espérance" a-t-il expliqué en évoquant ses amis du PS.

"Ce cadre-là n’est plus le bon, même si j’ai un immense respect pour le PS et pour ses militants. Si j’ai décidé de quitter le Parti socialiste seul, c’est que je n’aurais eu aucune crédibilité si j’avais eu un pied dedans, un pied dehors."

Jean-Claude Mailly (Public Sénat) : Tout n'est pas fini dans la loi travail. Il va y a voir des recours juridiques. Nous souhaitons qu'il y ait une date de mobilisation avant la semaine du 20 novembre.