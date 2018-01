Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: Bordeaux retombe dans ses travers et cède bêtement face à Caen

LIVE. Suivez le derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco avec nos supporters (0-1)

En savoir plus

Et de préciser : "Il est de tradition que l'opposition puisse participer à la gestion et au contrôle du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est un principe républicain intangible avec lequel nous avons renoué".

"Cette élection restaure le fonctionnement habituel et démocratique des institutions parlementaires", s'est réjoui dans les colonnes du Figaro Éric Ciotti.

Ce mardi soir, Éric Ciotti a été élu à la questure de l'Assemblée nationale (186 voix, contre 35 pour son concurrent Ugo Bernalicis, député de La France insoumise). Le député LR des Alpes-Maritimes succède donc à Thierry Solère, qui avait démissionné de ce poste à la mi-décembre, suite à son adhésion à La République en marche. La droite occupe désormais l'un des trois postes de questeurs dédiés à la gestion administrative et financière du Palais Bourbon.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres