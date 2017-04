Erdogan aux observateurs européens : "restez à votre place !"

La fracture entre l'Europe et la Turquie s'accentue encore un peu plus chaque jour. Au lendemain d'un référendum favorable (mais de très peu) au président Erdogan, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe, venus en observateurs, ont jugé inéquitable le scrutin. "Le référendum a eu lieu dans un environnement politique dans lequel les libertés fondamentales essentielles à un processus démocratique étaient étouffées par l’état d’urgence" a ainsi critiqué l'OSCE.

"Ils préparent un rapport à leur goût. (...) Déjà, restez à votre place !", a tranché le président turc Erdogan lors d'un discours à Ankara. "Nous ne voyons et nous ne tenons pas compte de tout rapport que vous pourriez préparer." De son côté, le ministère des Affaires étrangères évoque des informations "incomplètes" et "trompeuses" des observateurs. "La commission a ignoré le fait que des représentants de tous les partis présents au Parlement font actuellement partie du Haut Conseil électoral." L'opposition continue de contester le résultat du vote et réclame son annulation.

Les Turcs ont voté pour le "oui" à 51,41% mais le pays s'est scindé en deux avec des zones rurales très favorables au président et les zones urbaines hostiles. En France, 64,4% de la diaspora ayant voté a approuvé le référendum. Désormais, le président Erdogan évoque un référendum pour la poursuite, ou non, des négociations visant à intégrer l'Union européenne. "Ils nous font attendre à la porte de l'Union européenne depuis 54 ans, n'est-ce-pas ? (...) Nous pourrons aller au-devant de notre peuple, et nous obéirons à sa décision" a-t-il déclaré.