Erdogan accuse l'Allemagne de "pratiques nazies" après des annulations de meetings

Le torchon brûle entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et certains pays européens. En pleine campagne pour son projet de référendum, lors duquel les Turcs se prononceront sur un projet d'extension de ses pouvoirs, le président turc a vu certains de ses meetings annulés. Les autorités allemandes ont notamment annulé deux meetings dans des villes allemandes, cette semaine. 3 millions de Turcs vivent en Allemagne.

"Allemands, vous ne faites en rien de la démocratie et vous devriez savoir que vos pratiques ne sont pas différentes de celles des nazis", a répliqué Recep Tayyip Erdogan lors d’un meeting à Istanbul.

"Je pensais que l’Allemagne avait renoncé depuis longtemps à ces pratiques. Nous nous étions trompés", a-t-il dit.

Par ailleurs, le chancelier autrichien Christian Kern a appelé dimanche à une interdiction dans toute l'Union européenne des réunions électorales de figures politiques turques.

Dans une interview au Welt am Sonntag, Christian Kern estime que l'instauration d'un régime présidentiel en Turquie affaiblirait l'Etat de droit, limiterait la séparation des pouvoirs et contreviendrait aux valeurs de l'Union européenne. "La Turquie s'est éloignée de plus en plus de l'Europe ces dernières années. Les droits de l'homme et les valeurs démocratiques sont foulées aux pieds. La liberté de la presse est un mot étranger", estime-t-il. Il propose de mettre fin aux discussions d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.