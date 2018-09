Épinglé par le «Canard enchaîné» pour ses frais de déplacement, Jean-Paul Cluzel répond

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le +cashless+, monnaie courante et business juteux pour les festivals

Macron rencontrera Trump et Rohani en marge de l'AG de l'ONU

Il ajoute : « On a un comité d’entreprise à la Réunion des musées nationaux (RMN). Si cette chose était un scandale, on s’en serait aperçu avant » conclut-il.

Et puis il y a les cotisations sociales, l’essence, la maintenance et tout ce qui va avec une voiture » explique-t-il.

Épinglé par le «Canard enchaîné» dans son édition du mercredi 19 septembre pour ses frais de déplacement, Jean-Paul Cluzet répond sur Franceinfo. L’homme, selon le « Canard » aurait dépensé en cinq ans un peu plus de 400 000 euros en location de limousine et frais de taxi. L’homme, dément formellement « Je n’avais pas de limousine, c’était une Peugeot 508 qui servait à des fins de service, pour moi-même, pour la direction, pour nos invités... Avec cette voiture, il y avait effectivement un chauffeur, payé à des conditions tout à fait normales.

