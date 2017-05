L'entourage d'Emmanuel Macron dément les insinuations de Marine Le Pen sur un prétendu compte offshore

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cécile de Ménibus revient sur la fameuse émission avec Rocco Siffredi: "C'est ni plus ni moins du viol" (Vidéo)

En savoir plus

L'équipe du candidat évoque encore "une fake news, née dans les réseaux internet de Trump et de Poutine", qui a "fait son chemin en quelques heures jusqu'au cœur de la campagne présidentielle française".

"Toutes les suites judiciaires requises seront données à cette manœuvre et sont d'ores et déjà diligentées", assure également l'équipe du candidat, qui évoque une "manipulation" au "degré élevé de sophistication".

Ce jeudi, Emmanuel Macron a déposé une plainte contre X pour "faux, usage de faux et propagation de fausse nouvelle destinée à influencer le scrutin" présidentiel, après que Marine Le Pen a insinué qu'il possédait "un compte offshore aux Bahamas".

Au lendemain du débat houleux entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'équipe de l'ancien ministre de l'Économie a tenu à démentir l'insinuation de Marine Le Pen sur un prétendu compte offshore aux Bahamas.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres