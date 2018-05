L'enquête visant Gérald Darmanin classée sans suite

En février dernier, une enquête avait été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte contre Gérald Darmanin d'une habitante de Tourcoing, ville dont l'actuel ministre des Comptes publics a été le maire entre 2014 et 2017. La femme avait affirmé qu'elle s'était "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un poste. Le ministre avait vivement protesté et reçu le soutien du gouvernement.

L'affaire a été classée sans suite mercredi 16 mai, la justice considérant qu'après investigation, rien ne permettait de "caractériser dans tous ses éléments constitutifs une infraction pénale".