Une enquête ouverte pour "menaces" et "violences" à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et plusieurs cadres de La France insoumise

Le lendemain des perquisitions qui ont visé le domicile de Jean-Luc Mélenchon et le siège du parti La France insoumise, une enquête a été ouverte pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique" par le parquet de Paris et a été confiée' à la BRDP (brigade de répression de la délinquance contre la personne).

Une vidéo tournée par un journaliste de Libération montre Jean-Luc Mélenchon et plusieurs cadres du groupe La France insoumise tenter de rentrer en force au siège du parti dans le 10e alors qu'une perquisition était en cours. Les perquisitions menées hier l'ont été dans le cadre de deux enquêtes préliminaires. L'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017 (les comptes, ayant été validés n'ont pas été certifiés) et une autre sur des assistants parlementaires au Parlement européen.

D'autres vidéos, filmées par l'émission Quotidien (TMC) montrent des échanges très tendus au sein du siège du parti entre les forces de l'ordre et les protagonistes. On y voit Jean-Luc Mélenchon pousser le procureur présent sur les lieux et dire au policier qui s'interpose alors " Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Allez, touche-moi pour voir ! " Dans une autre vidéo, on peut encore voir Alexis Corbière, député LFI, hurler sur un policier.

Ce mercredi, plusieurs syndicats de police ont dénoncé l'attitude "inacceptable" de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance, lui, s'est dit "scandalisé" par l'attitude du chef de parti et demande au nouveau ministre de l'Intérieur de porter plainte.