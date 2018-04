Une enquête choc s'inquiète de la radicalisation des jeunes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Erdogan et Poutine lancent la construction de la première centrale nucléaire de Turquie

Course géante de... canards en plastique

Les dix plus belles actions du mois de mars en NBA

Réouverture sous tension à la faculté de droit de Montpellier "On n'oublie pas, on pardonne pas": la faculté de droit de Montpellier, fermée depuis les violents incidents qui ont notamment… 03/04/2018 - 12:55

Et les chiffres abondent en ce sens : 68% de l'ensemble des lycéens pensent que les médias n'ont pas tout dit sur les attentats de 2015. 1/3 trouve "acceptable dans certains cas de participer à une action violente pour défendre ses idées".

C'est cela que les deux sociologues responsables de cette enquête longue de trois ans nomment "la tentation radicale". Les quatre zones étudiées, en région lilloise, en Ile-de-France, à côté de Dijon et à côté d'Aix-en-Provence montrent une vraie prévalence des idées radicales, tout particulièrement chez les jeunes musulmans (26% de la population étudiée), mais pas uniquement.

Aujourd'hui, on observe avec effroi que 1/ des lycéens interrogés ne condamnent "pas totalement" les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan. Tout aussi inquiétant, que 80% d'entre eux à considèrent qu'on ne peut pas se moquer des religions.

Menée sur un groupe de plus de 7000 lycéens résidant dans des zones où des "manifestations de radicalité" ont été observées, La tentation radicale de Anne Muxel et Olivier Galland tire la sonnette d'alarme. Près de 40% des jeunes étudiés sont scolarisés dans des établissements populaires.

