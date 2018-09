Énorme brèche : près de 50 millions de comptes Facebook exposés

La société californienne Facebook a déclaré qu'une attaque avait eu lieu et exposait près de 50 millions d'utilisateur de son trombinoscope en ligne. Les hackers étaient en mesure d'exploiter une vulnérabilité d'une des fonctionnalité de Facebook nommée "View as" - "regarder en tant que" en français - afin de prendre le contrôle des comptes des utilisateurs. Cette brèche a été décelée mardi, et Facebook a immédiatement averti la police. Les utilisateurs potentiellement concernés sont invités à se reconnecter dès ce vendredi, la faille ayant été corrigée, selon les dires du chef de la sécurité de Facebook, Guy Rosen :

"Comme nous venons tout juste de commencer notre enquête, nous n’avons pas encore déterminé si ces comptes ont été utilisés à mauvais escient ou si des informations ont été utilisées.

Nous ne savons pas non plus qui est derrière ces attaques ni où ces personnes se trouvent."

Il a ajouté, pour s'excuser : "La vie privée et la sécurité des personnes sont extrêmement importantes et nous regrettons que cela se soit passé."