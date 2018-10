Des engins explosifs qui visaient Hillary Clinton et Barack Obama ont été interceptés

Un vent de panique souffle aux Etats-Unis après une nouvelle découverte inquiétante. Une bombe a été retrouvée ce mercredi 24 octobre dans la banlieue de New York.

Des colis suspects, contenant "potentiellement des engins explosifs", ont été interceptés par le service fédéral américain responsable de leur protection. Les envois suspects étaient adressés aux bureaux de l'ancien président et de l'ancienne secrétaire d'Etat.

D'après des précisions d'un membre des forces de l'ordre cité par le New York Times, les engins explosifs seraient similaires à celui retrouvé lundi dans la maison de George Soros, également dans la banlieue de New York.

Le FBI, les services secrets et la police locale sont mobilisés dans le cadre de l'enquête.

Ces découvertes et ces menaces interviennent à quelques semaines des élections de mi-mandat décisives aux Etats-Unis.

Selon un journaliste de NBCNews sur Twitter, un colis suspect aurait donc aussi été adressé à Barack Obama. L'objet en question a pu être intercepté dans la matinée par les services secrets.

BREAKING: Early this morning, a suspicious package addressed to former President Obama was intercepted by Secret Service personnel in Washington, DC, per USSS.

— Peter Alexander (@PeterAlexander) 24 octobre 2018