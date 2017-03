Les enfants s'intéressent aussi à l'élection présidentielle de 2017

Plus de quatre enfants sur cinq sont au fait de la campagne électorale en cours, dont 80% des 6-9 ans et 95% des 10-12 ans, selon un sondage Ipsos pour Squla, publié par Le Parisien ce lundi 6 mars. Mieux encore, 27% des 502 enfants interrogés se disent intéressés par la politique, contre 73%. Parmi eux, 30% des garçons et 23% des filles. 68% des 502 enfants interrogés aimeraient même voter lors de la prochaine élection 67% des enfants souhaiteraient avoir la possibilité de voter les 23 avril et 7 mai prochain.

S'ils le pouvaient, ils se déplaceraient aux urnes (68%). En effet, ils jugent que "l'élection présidentielle est un moment très important pour le pays" (93%). 90% entre eux déclarent qu'aller voter, "c'est agir pour l'avenir de la France". D'ailleurs, l'élection du président de la République est un "droit essentiel" pour 88% des enfants interrogés.

Tous les enfants sondés affirment, à 84%, que leurs parents iront voter lors de la prochaine élection présidentielle, même s'ils ne savent pas exactement pour quel candidat.

François Hollande est "Monsieur Patate"

Mais "quelles sont les qualités les plus importantes pour être un bon président de la République ?" Elles sont nombreuses : "montrer le bon exemple dans tous les domaines" (65%), "l'écoute des autres" (54%), "être travailleur" (32%), "se faire respecter" (28%). En abordant les principales priorités du président, les enfants évoquent des sujets très importants : la lutte contre le terrorisme (52%), l'amélioration de la situation des gens pauvres ou sans domicile fixe (39%), ex-aequo avec la "protection de la nature". L'accueil des étrangers arrive en dernière positions (5%).

90% savent que c'est François Hollande qui est le président de la République, 98% reconnaissent aussi son portrait. Seulement 2% d'entre eux déclarent plus vaguement qu'il s'agit "d'un monsieur avec des lunettes", de "Monsieur Patate", de "François Marcosi" ou encore...de "Fillon".