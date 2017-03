Les enfants Fillon rétrocédaient une (bonne) partie de leur salaire d'assistants à leur père

C'est un chemin de croix pour François Fillon qui fait face à de nouvelles révélations. Selon Le Parisien, ces deux enfants Charles et Marie, ont reconnu avoir reversé une partie de leur salaire d'assistants parlementaires à leur père, lorsqu'ils ont été engagés par ce dernier. "Sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon comme attachée parlementaire de son père au Sénat (de 2005 à 2007), celle-ci aurait rétrocédé environ 33 000 euros sur le compte joint de ses parents" affirme le quotidien, soit 70% du total.

Pour justifier cette démarche, elle affirme avoir voulu rembourser son mariage dont les frais avaient été avancés par son père. "Elle ne voyait pas en quoi son père devait lui offrir son mariage alors qu’il ne l’avait pas fait pour ses frères. Ce remboursement qu’elle a elle-même souhaité est à la fois un gage d’indépendance et d’égalité entre enfants" explique son avocat Kiril Bougartchev. "Elle fait ce qu'elle veut de l'argent qu'elle gagne! Si elle veut rembourser ses parents, c'est son choix. Elle l'a dit spontanément aux enquêteurs." L'avocat affirme aussi que le salaire versé (3 805 euros brut par mois) était justifié pour le travail effectué.

Quant au fils, Charles, les versements étaient davantage de l'ordre de 30% environ de son salaire net pour la période de janvier à juin 2007. Il s'agissait alors "de remboursements de son loyer et de son argent de proche." Pour rappel, ce dernier, présenté comme avocat, était encore étudiant et touchait une indemnité de 4846 euros brut mensuels.

Les informations ont été largement raillées sur les réseaux sociaux.

Je me réveille et j'apprends que j'ai contribué à payer le mariage de Marie Fillon.

Je vais me recoucher, tiens ...

— Rosa Rosam (@intwittoveritas) 14 mars 2017