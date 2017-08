En vacances, Emmanuel Macron porte plainte pour "harcèlement" contre un photographe

Même en vacances, l'activité d'Emmanuel Macron reste très scrutée... ce qui ne semble pas vraiment lui plaire. Le chef de l'Etat a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances, selon des informations données par l'Elysée. D'après la présidence française, le photographe se serait introduit dimanche "sur la propriété privée" où le chef de l'État et son épouse Brigitte ont pris quelques jours de congé, dans un quartier chic de Marseille, dans une vaste propriété près d'un parc….sous haute surveillance.

"De temps en temps, il sort et ce photographe l'a suivi à plusieurs reprises à moto", a indiqué le service de communication de l'Elysée. "La sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, il a continué, parfois à ses risques et périls." La plainte a été déposée "au nom du président". Et l'affaire aurait été plutôt musclée. D'après VSD, le photographe a été retenu environ six heures en garde à vue dimanche dans un commissariat de Marseille.

"Ils ont fouillé tout mon matériel, mes sacs. J’ai dû retirer mes lacets de chaussure, ma montre" s'est-il indigné dans les colonnes du magazine." J’ai été traité comme un criminel. Et de poursuivre : "Je suis scandalisé et choqué par la méthode employée. C’est à croire que le président entre en guerre avec la presse." Les services de l'Elysée ont en revanche démenti toute pression sur des équipes de télévision postées devant la maison qu'occupe le couple Macron.