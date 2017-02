En plein meeting, Emmanuel Macron a réagi à sa supposée "double vie avec Mathieu Gallet"

Plutôt que de laisser courir les rumeurs, Emmanuel Macron a décidé de leur couper l'herbe sous le pied. Sur la scène du théâtre Bobino, l'ex-ministre de l'Economie s'est laissé aller à une petite boutade sur sa supposée liaison avec le PDG de Radio France Mathieu Gallet. "Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mails, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé mais ça ne peut pas être moi !", s'est-il amusé, en référence au fameux hologramme déployé par Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier.

Il a, d'une main, balayé les rumeurs. "D'abord, c'est désagréable pour Brigitte" (sa femme). "Je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais (…) Heureusement, je ne l'ai jamais rémunérée pour cela." Une petite pique envers le candidat de la droite qui est désormais ouvertement sa cible, critiquant "un homme qui a été Premier ministre et qui le premier jour disait que l'État était en faillite pour le rendre cinq ans plus tard avec 600 milliards de dette publique en plus."

Attaqué par tous ses rivaux, Emmanuel Macron s'est finalement montré offensif. "Le Front national, c'est un projet de repli mortifère, qui ne chiffre rien" juge-t-il. Quant au projet de Benoît Hamon, il "relève du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire d'une gauche qui ne veut plus voir le réel et qui considère que retrouver la dignité de la gauche et son énergie, c'est se dire ‘fichtre, on n'est pas là pour gouverner, on est là pour avoir de belles idées’". Il a enfin eu un dernier mot rude pour Jean-Luc Mélenchon. "Il y a une forme de paternalisme odieux" dans son discours.