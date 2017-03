En meeting, François Fillon dénonce le "racisme anti-Français"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Evocation d'une possible action militaire américaine en Corée du Nord, Moscou appelle à l'apaisement

Economie, sécurité et football se partagent la Une des quotidiens burkinabè

En savoir plus

Pour autant, François Fillon ne montre pas le moindre signe de recul. "Chaque jour, je reçois en pleine figure de nouvelles bourrasques. Je fais front, j'avance, je garde mon cap et je trace ma route", a-t-il lancé. Sa route commence pourtant à pencher à droite.

En peine dans les sondages, François Fillon semble donc tenter un pari pour aller chercher les électeurs ancrés plus à droite, au risque de faire fuir ceux du centre, malgré l'accord qu'il a souhaité faire avec l'UDI.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres