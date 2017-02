En meeting dans l'Oise, François Fillon insiste sur la sécurité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

L'ancien Premier ministre est revenu sur ses promesses de réformer l'Assurance maladie. "Je veux une santé capable de répondre au vieillissement de la population et aux couts des médicaments" a-t-il annoncé, dénonçant "l'irresponsabilité de ceux qui prétendent que tout va bien". "Soyez fiers de ce beau nom de France" a-t-il déclaré en conclusion avant d'entonner une Marseillaise.

Le candidat a multiplié les attaques contre Emmanuel Macron, symbole d'une "gauche branchée" et "sans programme".

"Il y a eu des événements à Aulnay-sous-Bois. Si une faute a été commise, elle doit être sanctionnée. Mais cela ne doit pas faire oublier le travail effectué par les policiers. Toute la lumière doit être faite sur l'interpellation de Théo. Mais rien ne justifie les émeute, rien n’autorise les bandes à agresser les forces de l’ordres." Et de poursuivre : "Le laxisme a fait des ravages. Nous rétablirons les peines planchers" a déclaré François Fillon, qui a également confirmé son souhait de fixer la majorité pénale à 16 ans et souhaité une "immigration réduite à son minimum".

Plus de 2 000 personnes sont venues ce soir à Compiègne pour @FrancoisFillon ! 🇫🇷 #FillonCompiègne pic.twitter.com/Z8UsnQIgUU

C'est maintenant ou jamais" a-t-il martelé avant de laisser le micro au candidat des Républicains, qui a notamment insisté sur la sécurité. Un thème central alors que l'actualité des derniers jours a été fortement marquée par les suites de "l'affaire Théo" et les débordements recensées dans plusieurs villes de banlieue parisienne.

Un meeting pour relancer la machine. Mercredi soir, François Fillon était à Compiègne, dans l'Oise, où il a abordé différentes thématiques. Xavier Bertrand a d'abord pris la parole en introduction, déclarant qu'il allait falloir "faire campagne matin, midi et soir" car "personne d'autre que François Fillon n'a de légitimité". "Ce qui est cause, c'est le statut de la France" a poursuivi le président de la région Hauts-de-France. "Nous avons 69 jours pour sauvegarder la Ve République, qui donne de la stabilité à notre pays.

