En Marche s’inquiète de la montée d’une "fronde" dans ses rangs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Grève à la SNCF : des billets moins chers et plus d'informations sur les trains en circulation, promet Guillaume Pepy

Erdogan et Poutine jugent "erroné" le retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran

Le M5S et la Ligue essaient de s'entendre

D’autant que la situation pourrait se tendre encore un peu plus, avec les sujets "clivants" notamment la PMA, la fin de vie ou la formation professionnelle. Mais la priorité des leaders du mouvement serait d’éviter au maximum que les divergences s’étalent sur la place publique.

"Oui il y a un risque de fronde". L’avertissement est donné par un député LREM, inquiet de l’ambiance actuelle qui règne dans la majorité. Selon des indiscrétions de RTL, plusieurs responsables de la République en Marche surveilleraient de très près les débats actuels à l’Assemblée nationale. Plusieurs élus avaient notamment exprimé leurs divergences lors de la présentation du projet de loi Asile et immigration, tout en refusant l'étiquette de frondeur.

