En Marche ! drague les électeurs en organisant…des dîners

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Accident entre un train et une voiture à hauteur de Masnuy-Saint-Jean: un mort

Chine: 3 millions de décès évités par an en réduisant la pollution

Chine: 3 millions de décès évités par an en réduisant la pollution

En savoir plus

Pour ceux qui "n'aiment pas cuisiner", moult solutions s'imposent : demander aux amis "d'amener un plat de [leur] spécialité", proposer un "apéritif" ou un "thé", "aller au restaurant". In fine, le parti de l'ancien ministre de l'Economie rappel qu'il ne faut pas oublier de demander l'adresse e-mail des invités…pour qu'En marche ! puisse ensuite leur envoyer quelques idées d'actions.

La notice propose aussi d'organiser des jeux. Si vos "invités sont joueurs" (sic), "vous pouvez proposer un dîner en deux temps : pendant le premier plat, chacun doit parler de sa vision de la France sans nommer un seul politique ; c'est au second plat que chacun peut parler d'un candidat !"

Conserver la convivialité du moment est essentiel !". En marche ! recommande aussi d'inviter "cinq à dix convives", "dont les positions ne soient pas irréconciliables". Quant aux "marcheurs", ils doivent être "à l'écoute", "bienveillants", et ne pas "juger" leurs invités.

"Invitez vos proches, amis, collègues, relations… en particulier les électeurs indécis que vous pensez pouvoir convaincre", annonce d'emblée le tutoriel. Le but de ces moments conviviaux est clair : convaincre les proches de vote pour Emanuel Macron.

En Marche ! propose à ses généreux donateurs d'organiser des diners presque parfaits, rapporte Le Point. Ainsi, ceux qui participent via leurs dons à la campagne d'Emmanuel Macron reçoivent aussitôt par courriel un document PDF de trois pages intitulé : "Le dîner".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres