En Irlande, le pape exprime sa "honte" devant les scandales pédophiles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le match de football Béziers - Lens reporté à cause de... l'équipe de rugby de Béziers

PHOTOS ET VIDEO. L'ex-ministre Philippe Douste-Blazy s'est marié ce samedi à Antibes

Liberia : Wenger et Le Roy honorés par George Weah

Une baleine à bosse surgit devant des touristes et éclabousse l'embarcation

Interpellé par le premier ministre Leo Varadkar, qui lui a demandé d'intervenir pour faire justice au sein de son église, François a exprimé sa grande "honte" et "souffrance" devant les "échecs des autorités écclésiastiques" devant ces "crimes ignobles". Si le pontife a été bien accueilli par une partie de la population, une frange de la société semble au contraire s'opposer à sa venue.

C'était la première visite papale en Irlande depuis 1979, sous le pontificat de Jean-Paul II. Le contexte est tout autre et le pays - historiquement catholique - a bien changé. Deux semaines après la publication d'un rapport sur les abus sexuels commis par le clergé américain depuis 70 ans, concernant un millier de victimes, le Vatican est dans la tourmente. S'il s'est déjà exprimé pour s'indigner de la "culture de la mort" que constitue la pédophilie au sein de l'Eglise, son allocution en Irlande, pays historiquement catholique qui a connu de nombreux abus. L'Eglise y a connu depuis quelques années une perte d'influence très notable comme le prouve l'adoption de l'IVG très récemment.

