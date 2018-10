En Espagne, un large réseau djihadiste a été démantelé dans 17 prisons

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Londres traitera les Européens comme les autres immigrés après le Brexit (May)

Cameroun: Ahmad Ahmad et Samuel Eto'o sont à Yaoundé

En savoir plus

Les attentats de Madrid, plusieurs bombes ayant explosé presque simultanément dans des trains de banlieue avaient fait 191 morts. En 2017, l'Espagne était de nouveau frappée par des attentats. L'Etat islamique avait revendiqué le double attentat à Barcelone et Cambrils qui avait fait 16 morts.

En mars 2004, l'Espagne était frappé par l'attentat djihadiste le plus sanglant qui ait frappé l'Europe.

Le groupe tentait de recruter et de rassembler "les détenus écroués pour des délits de terrorisme" avec une "finalité prosélyte" explique-t-il.

Le ministère de l'Intérieur dans un communiqué a expliqué que des agents de la Garde civile "ont identifié et interrogé 25 détenus de différents centres pénitentiaires espagnols, accusés de faire partie d'un groupe proche de Daech dédié à la radicalisation d'autres prisonniers".

Les autorités espagnoles ont annoncé ce mardi avoir démantelé un réseau de recrutement et de radicalisation djihadiste présent dans 17 prisons du pays.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres