EN DIRECT : "Nous vivons un moment historique" lance Carles Puigdemont

Carles Puigdemont va s'exprimer devant le parlement catalan à 19h

Madrid a, une nouvelle fois, mis en garde contre une déclaration unilatérale

Bloomberg assure qu'il sera immédiatement arrêté s'il déclare l'indépendance

19h15 : "Un moment hsitorique"

"Nous vivons un moment hsitorique et les conséquences et les effets iront bien plus loin que notre région" explique Carles Puigdemont

19h05 : Carles Puigdemont vient d'arriver dans l'hémicycle.

19h : des désaccords au sein des indépendantistes ?

Si le gouvernement justifie le retard par une éventuelle médiation internationale, les observateurs y voient surtout des dissenssions internes.

La CUP ne veut pas d'un texte ambigu.

Puigdemont ne veut pas d'une déclaration d'indépendance trop catégorique — Sandrine Morel (@sandrinemorel) 10 octobre 2017

18h50 : Madrid rejette une médiation avec la Catalogne

Le gouvernement espagnol a déclaré qu'une médiation avec Puigdemont n'est "pas envisageable."

18h15 : Le discours va être retardé d'une heure

Carles Puigdemont joue avec les nerfs des Espagnols. Son discours a été reporté d'une heure et devrait donc avoir lieu à 19h, si tout va bien. Le président de la Catalogne réunit actuellement son groupe parlementaire.

17h45 : Carles Puigdemont est arrivé au parlement catalan

Il devrait s'exprimer à 18h.

16h45 : L'appel du président du Conseil européen

"Je vous demande de respecter, dans vos intentions, l'ordre constitutionnel, et de ne pas annoncer une décision qui rendrait tout dialogue impossible" a insisté Donald Tusk. "La diversité ne doit pas déboucher sur un conflit, dont les conséquences seraient de toute évidence néfastes aux Catalans, à l'Espagne comme à l'ensemble de l'Europe."

16h10 : Emmanuel Macron se dit "confiant"

Alors que la tension monte en Espagne, Emmanuel Macron s'est déclaré confiant sur l'issue de cette confrontation.

16h :Madrid met une nouvelle fois en garde Puigdemont

Carles Puigdemont va-t-il faire marche arrière dans la dernière ligne droite ? Alors que Madrid reste intransigeant et que l'Europe balaye la possibilité d'une Catalogne indépendante, son intervention au parlement catalan, ce mardi à 18h sera scrutée de près. Va-t-il déclarer la sécession unilatérale ? Immédiate ? Différée ? Le débat n'est pas clos, même au sein des indépendantistes où les voies proposées divergent.

Ce midi, Madrid l'a une nouvelle fois mis en garde en appelant l'indépendantiste à ne "rien entreprendre d'irréversible" ce mardi. "Qu'il n'emprunte aucun chemin sans retour, qu'il ne fasse aucune déclaration unilatérale d'indépendance et qu'il retourne à la légalité" l'a enjoint le porte-parole du gouvernement espagnol, Inigo Mendez de Vigo. Réponse du principal intéressé ce mardi à 18h.