EN DIRECT : l'UDI retire son soutien à François Fillon, grandes manœuvres en cours à droite

L'étau se resserre de plus en plus autour de François Fillon. Ayant décidé jeudi de rester candidat malgré sa convocation pour une possible mise en examen, l'ancien Premier ministre voit les défections se multiplier de plus en plus autour de lui.

Ce matin, c'est son porte-parole de campagne, Thierry Solère, qui a annoncé sur son compte Twitter qu'il mettait fin à ses fonctions. Et d'heures en heures, les départs s'accumulent.

En début de soirée, le parti UDI a annoncé qu'il retirait son soutien à François Fillon

20h35 : Thierry Solère explique les raisons de son départ

Le député Les Républicains est revenue sur sa démission ce vendredi de son poste de porte-parole de François Fillon.

"La raison, c'est la mise en examen de François Fillon. Il n'est aujourd'hui pas en capacité de mener les couleurs de la droite et du centre à la présidentielle. Je pense qu'il vit cela comme une injustice", a estimé sur France 2 celui qui avait notamment organisé la primaire de la droite. "Mais il doit savoir qu'on ne doit pas mettre en cause l'institution judiciaire. La justice est la même pour tous, en France. Il peut rester candidat, mais sa responsabilité sera immense devant l'Histoire".

20h30 : Stefanini serait toujours dans l'équipe de François Fillon

Le directeur de campagne Patrick Stefanini serait finalement revenue sur sa décision. C'est en tous cas ce qu'a affirmé François Fillon à l'AFP. "Patrick Stefanini a repris sa lettre et est en ce moment au travail au QG. Nous sommes combatifs"

20h02 : Bayrou restera allié à Macron même si Juppé est canddiat

François Bayrou, qui a récemment apporté son soutien à Emmanuel Macron, a affirmé vendredi qu'il "ne changera pas de position" si jamais Alain Juppé devenait candidat à la place de François Fillon. "C'est quelqu'un que j'estime, que j'aime, que j'ai soutenu et attendu", a indiqué François Bayrou à propos du maire de Bordeaux, dans l'émission Dimanche en politique de France 3 Aquitaine, enregistrée vendredi pour diffusion dimanche. "Pour autant, je ne change pas de position", a-t-il soutenu. "Je ne reviendrai pas en arrière sur ce sujet, naturellement."

19h40 : Stefanini a présenté sa démission

C'est un des piliers du système Fillon qui fait officiellement ses valises. Selon le JDD, le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, a présenté sa démission ce vendredi matin au candidat Les Républicains. Le journal ne précise cependant pas si la démission a été acceptée. Patrick Stefanini avait joué un rôle clef lors de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite, et avait également aidé à faire gagner Jacques Chirac en 1995.

19h02 : L'UDI acte le divorce avec Fillon

Le parti politique UDI a décidé de retirer son soutien à François Fillon. Son président Jean-Christophe Lagarde a demandé aux Républicains de changer de candidat vendredi. "Nous demandons solennellement aux Républicains de changer de candidat, faute de quoi nous ne saurions poursuivre cette alliance dans un tel aveuglement", a-t-il menacé dans une interview à Ouest France. "Chacun sait, qu'à son corps défendant, François Fillon est devenu un danger pour l'alternance et donc pour la France".

18h40 : François Fillon : "Ne vous laissez pas faire"

De plus en plus isolé alors que des dizaines d'élus quittent sa campagne, François Fillon veut maintenir le cap. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre appelle à "rallumer la fierté française et sauver l'Europe". C'est bien plus que ma personne qui est en jeu, la France et plus grande que moi "

Le candidat LR a ensuite lancé un appel à la mobilisation pour sa manifestation de soutien prévue ce dimanche au Trocadéro. "Ne vous laissez pas faire, ne laissez personne vous priver de votre choix. Je vous demande de résister. Et plus encore, je vous inviter à aller de l'avant avec la résolution des hommes et des femmes libres", a-t-il soutenu.

Je vous attends nombreux dimanche à 15h place du Trocadero, pour montrer, aux yeux de tous, ce qu’est la volonté des militants de la France. pic.twitter.com/tr2kAPQAM1 — François Fillon (@FrancoisFillon) 3 mars 2017

17h12 : Jean-François Copé refuse de participer à la manifestation de soutien

Le député-maire de Meaux Jean-François Copé a indiqué sur Twitter qu'il ne participerait pas à la manifestation de soutien à François Fillon prévue ce dimanche au Trocadéro.

Je ne participerai pas à la manifestation du #Trocadéro dont je n'approuve pas le mot d'ordre. — Jean-François Copé (@jf_cope) 3 mars 2017

16h33 : Les départs se poursuivent dans l'équipe Fillon

Le Point affirme que Maël de Calan, conseiller municipal de Roscoff (LR), ex-conseiller Économie d'Alain Juppé, et Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin (UDI) ont quitté la campagne du candidat de la primaire à droite.

16h00 : Jean Leonetti parle de Juppé comme d'un "recours crédible"

L'ancien ministre chargé des Affaires européennes a déclaré sur Twitter : "Si François Fillon venait à renoncer, Alain Juppé serait un recours crédible, à condition que sa candidature soit admise comme consensuelle".

Si @FrancoisFillon venait à renoncer,@alainjuppe serait un recours crédible,à condition que sa candidature soit admise comme consensuelle. — Jean Leonetti (@JeanLeonetti) 3 mars 2017

14h50 : Virginie Calmels sur le départ ?

D'après des informations du Point, Virginie Calmels, l'adjointe au maire de Bordeaux et compagne du conseiller de François Fillon Jérôme Chartier, va annoncer son retrait de la campagne de François Fillon. Elle devrait confirmer l'information à 15h.

14h02 : Alain Juppé reçoit son premier parrainage

Alain Juppé n'est (pour le moment) pas candidat, mais cela ne semble qu'une question de temps pour certains. Le Conseil constitutionnel a en effet validé ce vendredi son premier parrainage. Le maire de Bordeaux a en effet reçu le parrainage de Marie-Claude Jarrot, maire Les Républicains (LR) de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire.

13h40 : Nicolas Sarkozy a reçu la visite de Bernard Accoyer et Gérard Larcher

Selon les informations du Figaro, Nicolas Sarkozy a reçu deux personnalités très proches de François Fillon : le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, et le président du Sénat, Gérard Larcher. L'objectif de ces rencontres : "sortir de cette impasse", rapporte une source au journal.

13h37 : Juppé ferait (beaucoup) mieux que Fillon au premier tour de la présidentielle

Un sondage d'Odoxa risque de donner du grain à moudre aux détracteurs de François Fillon. Il place Alain Juppé (au cas où il remplacerait Fillon comme candidat Les Républicains) en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 25% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron (25%) et Marine Le Pen (24%). Si François Fillon se maintient, il serait éliminé dès le premier tour.

13h32 : "Les Jeunes Avec Fillon" lâchent...Fillon

"Nous, représentant la majorité des membres du Bureau des Jeunes Avec Fillon, démissionnons de nos responsabilités au sein de la campagne de François Fillon", ont-ils déclaré dans un communiqué. "Nous lui demandons de se retirer de la course afin qu'il puisse défendre son honneur".