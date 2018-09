Remaniement : François de Rugy remplace Nicolas Hulot, Roxana Maracineanu succède à Laura Flessel

François de Rugy va quitter son poste de président de l'Assemblée nationale. Il va remplacer Nicolas Hulot au poste de Ministre de la Transition écologique et solidaire.

Le poste de présidence à l'Assemblée est donc laissé vacant. Richard Ferrand est pour l'instant fortement pressenti pour succéder au perchoir à François de Rugy.

Roxana Maracineau, une ancienne championne de natation, va remplacer Laura Flessel au poste de ministre des Sports.

Le remaniement a été dévoilé par l'Elysée via un communiqué

15h59 : Manquements déclaratifs selon Mediapart

Selon les informations de Mediapart, le disc aurait récemment saisi la Commission des infractions fiscales (CIF) après la découverte de plusieurs manquements déclaratifs de Laura Flessel concernant sa société de droit à l'image.

15h46 : Yaël Braun-Pivet présenterait sa candidature pour la présidence de l'Assemblée Nationale

Petite info : outre Richard Ferrand, Yaël Braun-Pivet présente sa candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici présidente LREM de la commission des lois, elle avait aussi co-dirigé les débats de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Son mail ici : pic.twitter.com/zLDupByDoF — Frédéric Says (@FredericSays) 4 septembre 2018

15h30 : Les "ennuis fiscaux" de Laura Flessel

Le Canard enchaîné dans son édition à paraître ce mercredi reviendra sur la démission de Laura Flessel. Dans un tweet, le "canard" évoque des "ennuis fiscaux".

DEMAIN DANS LE CANARD

Laura Flessel : une démission pour ennuis fiscaux

15h27 : Le recadrage budgétaire qui ne passe pas

Selon les informations de RMC Sport, Laura Flessel n'aurait pas accepté la lettre de cadrage reçue vendredi par son ministère. Cette dernière l'informait d'une baisse de 6% du budget du ministère. L'année dernière, ce même budget avait déjà diminué de 5%. Une situation qu'elle aurait trouvé "inacceptable" selon RMC Sport.

14h45 : Les mots très durs de François de Rugy à l'égard d'Emmanuel Macron en janvier 2017

La rédaction de Brut a publié une vidéo dans laquelle François de Rugy, à quelques mois de l'élection présidentielle, s'en prenait à l'époque à Emmanuel Macron, à son possible gouvernement et sur son engagement écologique. Cet extrait démontre une nouvelle fois tous les paradoxes de la vie poltiqiue française. La vidéo est à retrouver à cette adresse : https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/904989963043661/

François de Rugy 2017 : "Emmanuel Macron ne parle pas d'écologie."

François de Rugy 2018 : il est nommé ministre de l'Écologie 🤔 pic.twitter.com/FdMQWvPfMF — Brut FR (@brutofficiel) 4 septembre 2018

14h30 : Benoît Hamon considère cette nomination comme de "la vieille politique et la vieille écologie"

Le leader du mouvement Génération.s ironise sur "la vieille politique et la vieille écologie, ni de droite ni de gauche" qui "n'ont pas entendu l’appel de Nicolas Hulot".

La vieille politique et la vieille écologie, ni de droite ni de gauche, n'ont pas entendu l'appel de @N_Hulot. Chacun est face à ses responsabilités désormais pour qu'une gauche écologiste européenne et unie invente l'après-Macron et l'après-carbone. Soyons, nous, à la hauteur !

14h : La décision sur le prélèvement à la source annoncée également dans le courant de la journée

Le verdict sur la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera bien annoncée "d'ici la fin de journée". Cette information a été communiquée mardi par l'Elysée à l'AFP. Le président de la République a "demandé des clarifications et identifé des améliorations possibles" dans le cadre d'une réunion exceptionnelle organisée à l'Elysée, dans la matinée. Le Premier ministre Edouard Philippe et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, étaient présents.

13h55 : La réaction de Barbara Pompili

La député de la majortié Barbara Pompili a estimé, au micro de BFM TV, que "nommer le quatrième personnage de l'Etat c'est aussi une reconnaissance de l'importance du poste de ministre de l'Ecologie". Barbara Pompili estime que cette nomination est une "réponse à ce que disait Nicolas Hulot, pour montrer qu'on prend en compte cette priorité".

13h45 : Christophe Castaner estime que François de Rugy a "le combat idélogoqie dans son ADN"

Le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement a adressé ses félicitations à François de Rugy. Christophe Castaner a également souhaité la bienvenue à la nouvelle ministre des Sports.

Félicitations à @FdeRugy qui a le combat écologique dans son ADN et portera puissamment notre ambition. Bienvenue à Roxana Maracineanu, une championne, une engagée, une passionnée. Nous serons mobilisés à leurs côtés.

13h35 : Les réactions de l'opposition

Le chef de file de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, s'est exprimé sur la nomination de François de Rugy au poste de ministre de la Transition écologique :

"Le président de séance qui a planté l'amendement contre le glyphosate à deux heures du matin devient ministre des apparences écologiques. Edouard Philippe reste l'apparence d'un Premier Ministre".

Le passage de De Rugy de l'Assemblée vers l'exécutif est également critiqué à droite comme par Eric Woerth :

"Mieux vaut être ministre que Président de l'Assemblée nationale ? Encore un coup porté à l'autorité et au statut de l'Assemblée et des députés".

13h30 : Edouard Philippe présent au journal de 20 Heures de TF1 ce mardi soir

Le Premier ministre sera invité ce soir sur le plateau du JT de TF1. Edouard Philippe devrait notamment évoquer le remaniement de ce mardi et parler de la question du prélèvement à la source.

13h20 : Qui va remplacer François de Rugy ?

A la suite de l'entrée au gouvernement de François de Rugy, la place du perchoir est désormais libre à l'Assemblée nationale. Le président du groupe de la majorité LREM à l'Assemblée, Richard Ferrand, est pressenti pour remplacer François de Rugy. Richard Ferrand vient d'ailleurs d'annoncer qu'il allait déposer sa candidature, selon des indiscrétions de BFM TV. Le président de groupe de la majorité sera également remanié si Richard Ferrand accédait à la présidence de l'Assembée nationale.

12h50 : Roxana Maracineanu, nouvelle ministre des Sports

Roxana Maracineanu, l'ancienne championne de natation, d'origine roumaine et fille de réfugiés politiques, remplace Laura Flessel au ministre des Sports. Edouard Philippe avait missionné Roxana Maracineanu récemment sur le dossier des noyades chez les enfants. Elle a également été conseillère régionale d'Ile-de-France. Au cours de sa carrière sportive, elle a notamment été la première française championne du monde de natation, sur le 200 mètres dos lors des mondiaux de 1998 de Perth en Australie.

12h50 : De Rugy remplace Nicolas Hulot

François de Rugy a été nommé ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il va donc quitter son poste de président de l'Assemblée nationale. Ancien candidat à la primaire de la gauche, François de Rugy a quitté Europe-Ecologie-Les Verts en 2015. Après avoir rejoint Emmanuel Macron, il avait été élu député de Loire-Atlantique.

12h19 : Démission de Laura Flessel

La ministre des Sports a publié l'intégralité de son communiqué sur Twitter. Laura Flessel a annoncé ce mardi, à la surprise générale, sa démission "pour des raisons personnelles".

