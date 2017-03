EN DIRECT : les réactions après le grand débat présidentiel

Fillon, Hamon, Mélenchon, Le Pen et Macron ont débattu pendant plus de trois heures

Deux autres débats suivront avant le premier tour

La laicité et la sécurité ont été au coeur du débat

Emmanuel Macron a été jugé le plus convaincant par les téléspectateurs selon les premières enquêtes d’opinion

L’exercice était inédit sous la Ve République.

Les cinq "gros" candidats de la prochaine élection présidentielle se sont affrontés lundi soir sur TF1 au cours d’un débat où le politique a pris le pas sur les affaires. Thématiques économiques, questions sur la sécurité, problèmes sociaux : François Fillon, Benoit Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés durant près de 3h30 dans un débat relativement policé, mais agrémenté de quelques passes d'armes.

Plusieurs faits marquants ont opposé les cinq prétendants à l'Elysée : tensions sur la laïcité, réforme de l’école, transparence de la vie politique, questions sur le financement de la campagne d’Emmanuel Macron, ont notamment été au cœur du débat.

8h25 : Pour Philippot, Macron "dit tout et l'inverse"

Le numéro 2 du Front national a jugé sur Twitter que Marine Le Pen avait été la seule candidate "précise et concrète".

Marine patriote, précise, concrète, remporte le débat ! Macron en permanence dit tout et l'inverse, Fillon empêtré dans son bilan. #DebatTF1 — Florian Philippot (@f_philippot) 20 mars 2017

8h11 : Cambadélis juge la prestation d’Hamon "solide"

Invité de RTL, le premier secrétaire du Parti socialiste dit avoir été notamment "frappé par la faiblesse de Marine Le Pen" en soulignant son "impréparation totale" et sa "non-maîtrise des sujets". Elle pense être au deuxième tour, et elle pense ne pas avoir de compte à rendre" a-t-il condamné. "Benoît Hamon a été solide et c’est le seul qui a éclairé l’avenir qui a parlé de ce que sera la France demain. Les autres étaient dans le régalien du moment lui était dans le quotidien de demain" a-t-il poursuivi.

Le patron de Solferino a également ironisé sur le positionnement d'Emmanuel Macron. Selon lui, le candidat d'En marche! "a surjoué une position centrale : “Je suis d’accord avec l’un, je suis d’accord avec l’autre”. Ce qui montre que ce serait un président qui serait d’accord avec tout le monde sans avoir de colonne vertébrale." "Quand vous avez Hue d’un côté et Madelin de l’autre, ça va être dur de mettre tout le monde d’accord. Les ralliements sont de gauche et les électeurs de droite, c‘est ça le macronisme".

7h58 : Un soirée "qui peut changer beaucoup de choses" d'après Retailleau

Bruno Retailleau, coordinateur de la campagne de François Fillon, a apprécié un débat qui a permis d'éclipser les affaires. "Les uns et les autres ont été déçus d’une campagne au ras du caniveau. Ils ont saisi l’occasion qui leur était donnée d’exposer leurs idées" a-t-il déclaré sur France 2. Il a jugé que ce débat "peut changer beaucoup de choses" et a attaqué les deux candidats en têtes dans les sondages, Marine Le Pen "qui est dans le "y a qu'à faut qu'on" et Emmanuel Macron conforme à "son père spirituel : François Hollande", "insaisissable, d’accord avec tout le monde, ni pour ni contre bien au contraire".

7h41 : Un débat de "bonne tenue" pour le FN

Nicolas Bay, secrétaire général du Front national, a salué ce matin sur franceinfo un débat "de bonne tenue", au cours duquel, selon lui, "les candidats ont pu aborder le fond". Il a ensuite fustigé le positionnement d’Emmanuel Macron. "Il est le véritable candidat du PS et de François Hollande" et "recycle tous ceux qui ont déjà gouverné" a-t-il estimé.

7h30 : la revue de presse des quotidiens

La presse nationale a jugé le débat plutôt convaincant. Libération a évoqué un rendez-vous "policé puis animé", laissant apparaitre de l’espoir après une campagne fortement marquée par les affaires. "Et si, dans cette campagne folle qui déjoue tous les pronostics, les Français retrouvaient finalement leurs marques politiques, en tout cas pour le premier tour ?" s'interroge le quotidien. Même réaction pour son rival Le Figaro. "Au fil des échanges, les clivages sont apparus", note le journal. "Il y a bien la droite, le centre et la gauche, mais pas seulement", estime le quotidien qui juge "un débat de retour sur le fond, dépoussiéré des affaires, mais parfois trop dense donc un peu confus". Enfin Le Parisien a qualifié le rendez-vous de "dense, sérieux, pédago... mais non décisif". Et même si "les candidats ont déroulé leurs programmes, en bons élève", le journal juge qu'"aucun n'a fait la différence".