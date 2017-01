EN DIRECT – Primaire de gauche : une participation décevante à mi-journée

Ce dimanche, se déroule le premier tour de la primaire de gauche

7 530 bureaux ont ouvert leurs portes dès 9h

Trois candidats se détachent nettement selon les derniers sondages : Valls, Montebourg et Hamon

A midi, 400 000 personnes ont voté sur 63% des bureaux de vote

----------------------------EN DIRECT------------------------------------------------------------------------------

14h30 : Le PS croise les doigts pour une meilleure participation

"Compte tenu de la météo, on ne s'attendait pas à avoir une masse de gens dans les bureaux de vote dès le début de la matinée", a précisé un Christophe Borgel, président du comité national d'organisation des primaires citoyennes (CNOP), sur BFMTV.

"Je pense que la participation va monter dans la journée."

Pas d'intox! La primaire de la BAP est sur le tableau de marche prévu pour faire entre 1,5 et 2 millions de votants. #PrimairesCitoyennes — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 22 janvier 2017

13h50 : Montebourg, plutôt content de la participation

"Si on extrapole on arrive au chiffre de 600.000 participants, c'est pratiquement autant qu'en 2011 à 100.000 personnes prêt. Donc on est plutôt bien".

13h20 : 400 000 votants à midi sur 63% des bureaux de vote

La haute autorité a révélé les premiers chiffres plutôt décevants, en comparaison avec la primaire de 2011.

12h30 : la participation sera particulièrement scrutée

Rappel des chiffres de participation en 2011:

- 13h: 744.000 (2/3 des bureaux)

- 17h: 1,5M (3/4 bureaux)

- 19h: 2,7M#PrimaireGauche — JeanBaptiste Marteau (@jbmarteau) 22 janvier 2017

12h15 : François de Rugy a voté à Nantes, Silvia Pinel à Castelsarrasin

A Paris, Anne Hidalgo, soutien de Vincent Peillon, a aussi participé au scrutin.

11h40 : Valls, Hamon et Bennehmias ont voté

Au tour de Manuel Valls, Benoit Hamon et Jean-Luc Bennahmias de voter dans leur fief respectif. "Il faut que les Français aillent voter, c'est le plus important"martèle Manuel Valls. "Il faut être serein et confiant. Ce sont les Français qui décident. J'espère qu'ils seront nombreux contrairement à tout ce qui a été dit depuis quelques jours".

11h30 : Où voter

Pour voter, il suffit de se rendre sur le site officiel de la primaire qui indique tous les bureaux de vote

11h20 : Rama Yade solidaire

Je suis outrée par la façon dont la primaire du @partisocialiste a été dézinguée. D'entrée de jeu, la presse ne lui a laissé aucune chance — Rama Yade (@ramayade) 22 janvier 2017

11h15 : ils ont déjà voté…

Arnaud Montebourg, Vincent Peillon ont d'ores et déjà voté, tout comme le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis.

11h10 : Vers un désistement ?

Pour Jean-Luc Mélenchon, interrogé dans le JDD, un désistement du vainqueur de la primaire "fait partie des probabilités" pour le futur. "Ils sont en cinquième position derrière nous. Est-ce si malheureux que ça ? A quoi bon un candidat socialiste ? Pour quoi faire ?"